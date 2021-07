Zľavnený lístok v MHD si nekúpite cez aplikáciu ani po 2 mesiacoch od jej spustenia

Žiaci, študenti, dôchodcovia alebo ktokoľvek s nárokom na zľavnené cestovné si v aplikácii HOPINTAXI nemôžu doposiaľ zakúpiť zľavnený cestovný lístok napriek platnej tarife. Prečo je to tak a kedy to konečne bude možné?

Mesto Košice v spolupráci s Dopravným podnikom (DPMK) 10. mája spustilo do prevádzky tzv. virtuálne cestovné lístky (VCL), ktoré sa dajú zakúpiť prostredníctvom aplikácie HOPINTAXI. Najväčším prínosom pre cestujúcich sú nižšia cena jednorazových lístkov a ich dostupnosť kedykoľvek.

Od tohto dátumu už uplynuli vyše dva mesiace, ale ani v súčasnosti nie je možné zakúpiť si zľavnené cestovné lístky či rodinný lístok prostredníctvom tejto aplikácie. HOPINTAXI ponúka iba základné cestovné lístky. Zľavnené nie sú doteraz v ponuke napriek tomu, že v cestovnej tarife sú tieto typy lístkov už vyše 2 mesiace uverejnené.

Firma HOPIN s.r.o., ktorá prevádzkuje aplikáciu HOPINTAXI na náš podnet reagovala: “Ospravedlňujeme sa, no Dopravný podnik mesta Košice nám zatiaľ neumožňuje predávať zľavnené typy lístkov. Veríme, že čoskoro ich budeme môcť pridať do našej ponuky.” Informáciu o zľavnených cestovných lístkoch na svojej webovej stránke dočasne odstránili.

Prečo doteraz DPMK napriek platnej tarife neumožnil tejto firme predávať aj zľavnené cestovné lístky?

Odpoveď z dopravného podniku bola nasledovná. Dôvodom má byť chýbajúce integračné riešenie, ktoré by umožnilo predávanie zľavnených lístkov overeným cestujúcim bez nutnosti preukazovať sa revízorom ďalším dokladom (napr. ISIC pre študentov, občiansky preukaz pre dôchodcov a pod.). Toto technické riešenie by celý proces zjednodušilo a cestovanie by tak bolo opäť komfortnejšie. Kým sa to nevyrieši, zľavnené cestovné lístky nebude možné v aplikácii zakúpiť.

Čo sa dá robiť dovtedy, kým takýmto technickým riešením aplikácia nedisponuje?

Tarifa kúpu zľavnených VCL už ponúka. V občianskom združení LiKE - Máme radi Košice sme presvedčení, že kým systémy nebudú plne integrované, mohlo by to fungovať rovnako ako pri papierových lístkov. Uvediem pár príkladov, prečo to má zmysel: 1. V automate na lístky si tiež vieme zakúpiť aj zľavnené lístky a ich zneužitie odhalí až kontrola. 2. Ak kupujeme doplnkové lístky pre členov rodiny alebo známych s nárokom na zľavnené cestovné, predsa nechceme integrovať cez aplikáciu ich osobné údaje kvôli jednorazovej ceste MHD. 3. Zakúpenie rodinného lístku má taktiež svoje pravidlá, ktoré musia byť splnené, aby bol lístok platný. Opäť to dokáže odhaliť náhodná kontrola, či sa tieto lístky nezneužívajú. V prípade rodinného lístku by bolo vhodné, aby bol k dispozícii iba počas dní, kedy sa zakúpiť dá, nech to nie je mätúce.

Aplikáciu HOPINTAXI som prednedávnom recenzoval (Pozn. od uverejnenia recenzie už funguje nákup jednorazových lístkov priamo kartou). V recenzii bolo upozornené na fakt, že okruh potenciálnych používateľov je relatívne obmedzený. Je to najmä kvôli nemožnosti zakúpiť si dlhšie časové lístky ako týždenné. Nemožnosťou zakúpiť si zľavnené cestovné lístky okruh používateľov ešte viac zužuje.

Záver

Kým pár dní či týždňov na vyladenie detailov je akceptovateľných pri každej aplikácii, tak nedorobenie základnej funkcionality ani po vyše dvoch mesiacoch od uvedenia do produkcie je naozaj veľmi zlá vizitka. Kedy bude možné zakúpiť si zľavnené lístky sa nedá presne povedať, ale už včera bolo neskoro. Zostáva len veriť, že to bude možné čo najskôr. Pokiaľ to však ešte nie je technicky možné, mali by sme vzhľadom na platnú tarifu umožniť nákup zľavnených lístkov všetkým užívateľom, ktorí na to majú nárok a vedia sa preukázať príslušným dokladom.

