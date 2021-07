Klimatizácia v košickej MHD? Možno ani o 25 rokov…

Kedy sa dočkáme klimatizácie vo všetkých vozidlách košickej MHD? Budeme čakať len na prirodzenú obnovu vozového parku, alebo má mesto Košice záujem, aby sa klimatizácia namontovala aj do vozidiel, ktoré ju ešte nemajú?

Klimatizácia v MHD je tradičnou témou najmä počas leta. Najčastejšie sa skloňuje jej nefunkčnosť, absencia či otvorené okná napriek tomu, že klimatizácia je zapnutá. Každý rok zažívame čoraz extrémnejšie prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou vrátane intenzívnejších a dlhších vĺn neznesiteľných horúčav. Zaujímal som sa, čo chystá mesto Košice a DPMK pre cestujúcich, aby bolo cestovanie v letných dňoch príjemnejšie.

DPMK nedávno vyhlásil súťaž na 30 dlhých električiek. Budú vôbec prvé v Košiciach, ktoré budú vybavené klimatizáciou aj pre cestujúcich. 46 električiek Vario LF2+ od firmy Pragoimex ňou bolo vybavených výlučne v kabíne pre vodiča.

Vo vozovom parku autobusov je situácia o čosi lepšia. DPMK má k dispozícii 214 autobusov, z ktorých 169 má klimatizáciu minimálne v priestore pre vodiča. V súčasnosti je v prevádzke 186 autobusov, 128 z nich je plne klimatizovaných, ďalších 27 má klimatizáciu iba v priestore pre vodiča a 31 autobusov nemá klimatizáciu vôbec. Aktuálne má 20 autobusov evidovanú poruchu klimatizácie.

Nové autobusy sa už automaticky súťažia s podmienkou, aby boli klimatizované. To platí aj pre 15 nových Solarisov, ktoré by mali pribudnúť ešte tento rok. Staršie autobusy bez klimatizácie budú v nasledujúcich rokov vyradzované priebežne a percento autobusov s klimatizáciou tak každým rokom narastie, až ňou budú disponovať všetky autobusy.

Čo však s električkami, ktoré boli sprevádzkované v rokoch 2011-2018?

Prirodzená obnova vozového parku

Kým autobusy sa nakupujú približne na obdobie 10 až 15 rokov, električky dokážu slúžiť aj 30 rokov, pokiaľ sú správne servisované. To potvrdzuje fakt, že najstaršia košická električka, ktorá je dodnes vypravovaná ČKD Tatra KT8, bola sprevádzkovaná v roku 1986 (pred 35 rokmi). Pre porovnanie, najstarší využívaný autobus Solaris Urbino 15 má takmer 21 rokov a už onedlho ho čaká vyradenie.

Posledným prírastkom boli krátke električky Pragoimex Vario LF2+ sprevádzkované v roku 2018. Je predpoklad, že by mohli slúžiť za istých okolností ešte aj v roku 2048 či neskôr, pokiaľ budú vo vyhovujúcom stave.

Kedy budú všetky vozidlá košickej MHD vybavené klimatizáciou pre cestujúcich? To závisí od toho, či vybavíme aj staršie vozidlá novými klimatizačnými jednotkami, alebo budeme čakať na prirodzenú obnovu vozového parku.

V Bratislave uprednostnili komfort a klimatizáciu doplňujú

V roku 2019 sa v Bratislave rozhodli na naše pomery celkom netradične a uprednostnili komfort cestujúcich. Rozhodnutie dokúpiť klimatizačné jednotky do 29 električiek a 70 autobusov komentoval bratislavský primátor Matúš Vallo takto: “V teplách, ktoré sú každým rokom neznesiteľnejšie, si však kvôli komfortu cestujúcich nemôžeme dovoliť čakať len na prirodzenú obnovu vozového parku, a preto, hoci sme si vedomí, že nie je najekonomickejšie riešenie dokupovať do starých vozidiel so životnosťou pár rokov nové klímy, mesto a DPB k takémuto kroku čiastočne pristúpi.”

V Ostrave v roku 2019 zrekonštruovali 6 električiek Vario LF (rovnaká jazdí aj po Košiciach) v rámci malej modernizácie a vybavili ich klimatizáciou pre vodiča i cestujúcich, ktoré umožňujú aj vykurovanie v zime.

Modernizácia električiek Vario LF v roku 2019 v Ostrave - električky boli okrem iného vybavené aj klimatizáciou. (Tramvaje v České republice)

Uprednostníme aj v Košiciach komfort cestujúcich alebo budeme pokračovať v saunových rituáloch?

Klimatizácia v MHD donedávna nebola prioritou pre DPMK. Situácia sa zmenila a nové autobusy či električky (pozn. a verím, že raz aj trolejbusy) už budú obstarávané s klimatizáciou aj v priestore pre cestujúcich. Kým mnohé autobusy už klimatizáciu majú a tie bez nej sa postupne vyradzujú z prevádzky, tak z električiek v súčasnosti nemá klimatizáciu žiadna.

Preto je na mieste zamyslieť sa, že by sme ich postupne vybavili klimatizačnými jednotkami. Aspoň tie najnovšie Vario LF a LF2+. Pretože v prípade ich dobrého technického stavu môžu jazdiť na košických dráhach teoreticky aj v polovici 21. storočia.

Opýtal som sa preto mesta Košice, ktoré je jediným akcionárom DPMK, či uvažuje nad nákupom klimatizácie do týchto električiek, resp. autobusov. Mesto sa k infožiadosti priamo nevyjadrilo a postúpilo ju v plnom rozsahu dopravnému podniku, v ktorom je 100% akcionárom. Odpoveď z DPMK na túto otázku bola nasledovná: “Nedisponujeme požadovanou informáciou.”

Záver

Kým pri starých električkách či autobusoch tesne pred vyradením by bol nákup nových klimatizačných jednotiek dosť neefektívny, pri relatívne nových električkách Vario LF a LF2+ to neplatí. Pochybovať sa dá o ich nákupe a najmä o tom, prečo sme ich už nezakúpili s klimatizáciou aj pre cestujúcich. Za daných okolností je však vhodné, aby sme čo najskôr dokúpili klimatizačné jednotky, ktoré by sa do nich namontovali.

Musíme brať do úvahy aj zvyšujúce sa teploty a nárast počtu tropických dní. Vo vozidlách bez klimatizácie hrozí, že sa cestujúcim náhle zhorší zdravotný stav. Preto som presvedčený, že pri dokúpení klimatizácie do starších vozidiel MHD musí byť zdravie cestujúcich prednejšie a mesto Košice by malo začať disponovať informáciami, resp. plánom, ako to urobiť čím skôr.

Aký je Váš názor? Uvítali by ste, ak by DPMK investoval finančné prostriedky na dokúpenie klimatizačných jednotiek do starších električiek (prípadne aj autobusov)? Alebo si myslíte, že by bol tento krok nehospodárny a preferujete len prirodzenú obnovu vozového parku? Budem rád, ak svoj názor vyjadríte v diskusii.

