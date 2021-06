Vyskúšal som aplikáciu na zakúpenie cestovných lístkov v MHD (recenzia)

Od mája je možné v košickej MHD používať tzv. virtuálne cestovné lístky, ktoré sa dajú zakúpiť v mobilnej aplikácii. Rozhodol som sa ju vyskúšať a v tomto blogu by som Vám chcel sprostredkovať moje dojmy z jej používania.

Vyskúšal som novú aplikáciu, ktorá slúži (okrem iného) aj na nákup cestovných lístkov v košickej MHD. Aplikáciu vyvinula spoločnosť HOPIN, s.r.o., pôvodne sa využívala na objednanie taxi, prípadne kuriéra. Od 10.5.2021 sa v aplikácii dajú zakúpiť aj cestovné lístky na MHD v Košiciach či v Bratislave. V nasledujúcich riadkoch som sa zameral práve na jej novú funkcionalitu pre košickú MHD z pohľadu cestujúceho.

Najlacnejšie jednorazové lístky

Najväčším benefitom aplikácie je jednoznačne nižšia cena jednorazových cestovných lístkov oproti ich papierovej verzii, SMS lístku či elektronickej peňaženke. Pokiaľ necestujete MHD príliš často (viac ako raz denne v priemere), tak momentálne je to najvýhodnejší spôsob, ako si kupovať cestovné lístky. Pre pravidelných cestujúcich sa však naďalej oplatí mať zakúpený mesačník, resp. viacmesačný lístok. Je škoda, že v aplikácii si dlhší ako týždňový lístok neviete vôbec zakúpiť.

Aplikácia ponúka na výber viacero jednorazových lístkov: 30 minútový (základný 0,79€ - zľavnený 0,39€);

60 minútový (základný 0,89€ - zľavnený 0,44€);

celodenný (základný 3€ - zľavnený 1,50€);

týždenný (základný 11€ - zľavnený 5,50€);

60 minútový pre batožinu (základný – 0,90€);

60 minútový rodinný (základný – 1€).

Kredit si viete dobiť len za 5, 10 či 15€

Iné sumy nie je možné navoliť. Prečo? Naozaj nerozumiem. Pochopil by som, ak by bol nastavený minimálny či maximálny vklad, ale obmedzovať sa len na 3 konkrétne sumy je pre používateľa nekomfortné. Vysvetlím to na príkladoch:

Turista príde do Košíc a chce tu stráviť víkend či týždeň. Mohol by tak siahnuť po celodňovom či týždennom lístku. Ich cena je však iná ako možnosti predplatenia kreditu. Ak by mal turista záujem o týždenný lístok, musel by si nabiť kredit za 15€, pričom lístok stojí 11€. 4€ by mu zostali nevyužité v aplikácii. Pri dennom lístku by si musel zakúpiť 5€ kredit, pričom lístok stojí 3€. Ak by kupoval dva denné lístky, musel by už nabiť kredit na 10€ a tak by nevyužil dve resp. štyri eurá, ktoré by zostali v aplikácii. Vhodnejší spôsob by bolo priamo zakúpiť takýto lístok bez zbytočných zvyškov. V prípade príležitostného cestovania zostávajú v aplikácii vzhľadom na nezaokrúhlené ceny zakaždým nejaké centy navyše. Vhodnejšia by bola cena jednorazových lístkov zaokrúhlená na 5 či 10 centov.

Lístky treba zakupovať pred nástupom do vozidla

Ich platnosť obvykle začína platiť až po vyše 100 sekundách. Takže v praxi je to tak, že cestujúci si musí zakúpiť lístok ešte skôr ako vôbec vidí, že vozidlo prichádza na zastávku. Teda pokojne sa môže stať, že spoj vynechá, ale vy už máte zakúpený lístok, ktorý však nie je možné ani stornovať. Skutočne praktické.

Všetci vieme, že MHD v Košiciach nechodí na sekundu presne ako v Japonsku. Nie raz sa mi stalo, že autobus prišiel aj skôr, ako mal podľa cestovného harmonogramu. Lístok mi tak pri vstupe ešte neplatil, hoci ja som si ho už zakúpil. A to ani nehovorím o situácii, že by ste chceli len nastúpiť na autobus, ktorý práve prichádza, no zabudli ste si zakúpiť lístok vopred. V súlade s prepravným poriadkom tak učiniť nemôžete, aj keď si lístok zakúpite. Prečo? Pretože ešte takmer dve minúty ste vlastne "čierny pasažier", hoci lístok ste už zakúpili. Opäť veľmi praktické a user-friendly.

Oveľa lepšie riešenie by bolo, ak by lístok mohol byť validný ihneď. Aby sa zabránilo "čiernym pasažierom", lístok by mohol obsahovať aj informácie o polohe a čase zakúpenia, resp. cestujúci by ho mohol označiť pri vstupe do vozidla (podobne ako v prípade elektronickej peňaženky), a tým ho okamžite aktivovať, ak to už z akéhokoľvek dôvodu zabudne urobiť včas.

Čo ak bude dopravná zápcha, alebo vozidlo bude mať meškanie?

Na rozdiel od čipovej karty, ktorú priložíte pri nástupe do konkrétneho vozidla, aplikácia netuší, na ktorý spoj nastúpite. Ukážme si príklad: cesta autobusom #10 zo sídliska Ťahanovce do Optimy trvá cca 30 minút. Logicky by Vám mal postačovať 30 minútový lístok. Ale, čo ak bude zápcha? Autobus sa pár minút zdrží a na poslednej zastávke nastúpia revízori. Kým s čipovou kartou jasne viete deklarovať, že cestujete tým istým spojom a cesta mala trvať podľa cestovného harmonogramu povedzme 29 minút, v prípade aplikácie Vám jednoducho vyprší čas a lístok prestane byť platný okamžite. V podstate si to ani neuvedomíte a už idete "načierno". Aplikácia Vás na túto skutočnosť ani neupozorní. Chýbala mi aj možnosť vopred si predĺžiť platnosť cestovného lístka, ak sa cesta neplánovane predĺži, čo sa v prípade prestupov môže stať veľmi bežne.

Aké sú moje dojmy z novej aplikácie?

Novú aplikáciu na cestovanie s MHD vnímam ako vhodné doplnenie možností, ako si zakúpiť cestovný lístok. Cena jednorazových časových lístkov je najvýhodnejšia, čo je najväčší benefit tejto aplikácie. Cestovné lístky sa dajú zakúpiť kedykoľvek a pripísanie kreditu použitím platobnej karty je okamžité.

Pozitívne vnímam aj fakt, že Dopravný podnik mesta Košice nemusel vyvíjať vlastnú aplikáciu, ale využil už existujúcu aplikáciu HOPINTAXI, čím znížil náklady na vývoj softvéru. Na oplátku si spoločnosť HOPIN, s.r.o. sťahuje províziu podľa zmluvy vo výške 5,9% z každého zakúpeného lístku cez túto aplikáciu. Ak sa pozrieme na cenu SMS lístka, tak táto suma je aj vzhľadom na ceny oboch lístkov prijateľná.

Na druhej strane za najväčšie negatíva tejto aplikácie považujem neskorý začiatok platnosti cestovných lístkov, nutnosť nabíjať si kredit iba v konkrétnych sumách (nekorešpondujúcich s cenami lístkov) či chýbajúce upozornenia na blížiaci sa koniec platnosti cestovných lístkov. Aplikácia je vcelku neintuitívna a napriek tomu, že som ju už opakovane použil, stále nie som v rámci navigácie po aplikácii plne zorientovaný. Tiež je veľká škoda, že v aplikácii nie je možné zakúpiť si mesačníky či ročné cestovné lístky.

Aplikácia by si určite zaslúžila vyladenie užívateľského rozhrania ako aj vyriešenie nekomfortných situácii, ktoré som v tomto článku aj spolu s možnými riešeniami spomenul. Môj celkový dojem z aplikácie je napriek tomu skôr pozitívny a jednoznačne vítam túto novú možnosť. Keďže v poslednej dobe cestujem s MHD príležitostne, pretože preferujem skôr kolobežku či bicykel, táto aplikácia je pre mňa momentálne najlepšie možné riešenie. Ak by sa spomenuté problémy vyladili a pridali sa aj ďalšie cestovné lístky, aplikácia by bola rozhodne atraktívnejšia pre ďaleko väčší počet cestujúcich.

Budem rád, ak v komentároch vyjadríte Váš názor na túto aplikáciu. Stihli ste ju už vyskúšať? A ak áno, aké sú Vaše dojmy z jej používania? Čo sa Vám páčilo a naopak, čo Vám v aplikácii prekážalo či chýbalo?

Ak sa Vám môj článok páčil, kliknite na "zvýšte karmu" alebo ho zdieľajte a zvýšite tým jeho čítanosť. Ďakujem pekne!

Titulná fotografia: Lukas Shedo