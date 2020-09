Koľko platíme za bezpečnostné kamery v Košiciach?

Koľko mestských kamier sa nachádza v Košiciach? Kde sú umiestnené a aké sú rozdiely medzi jednotlivými mestskými časťami? Koľko nás stojí prenos záznamu a za akú sumu sme nakupovali bezpečnostné kamery?

Počet bezpečnostných kamier v Košiciach sa postupne každým rokom rozrastá. Koľko ich máme v súčasnosti a kde sa nachádzajú? Koľko stojí mesto prevádzka čí údržba kamerového systému a aké drahé sú mestské bezpečnostné kamery? V nasledujúcich riadkoch som sa zameral na túto tému.

Koľko bezpečnostných kamier je v Košiciach?

V Košiciach sa nachádza celkovo 265 bezpečnostných kamier, ktoré spravuje mesto Košice. 227 z nich je monitorovaných mestskou políciou, čo predstavuje približne 86 percent mestských kamier. Tento údaj je aktuálny k augustu 2020. Do tohto čísla nie sú započítané súkromné kamery. Ich presný počet sa nedá exaktne vyčísliť kvôli chýbajúcim dátam. Mesto Košice pravidelne nakupuje nové bezpečnostné kamery, čím sa ich počet postupom času zvyšuje. Mesto Košice sa uchádza o finančné prostriedky z výziev Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, tieto zdroje využíva na nákup nových bezpečnostných kamier.

Tabuľka 1: Nárast počtu bezpečnostných kamier v Košiciach

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa voľne prístupných dát link 1, 2, 3 a 4. Údaje nie sú z rovnakého mesiaca v danom roku, spracované cez: Infograf)

Ako narastal počet bezpečnostných kamier v Košiciach v posledných rokoch?

Kým v súčasnosti sa v Košiciach nachádza 265 bezpečnostných kamier, v roku 2014 ich bolo len 54, čo predstavuje nárast o takmer 500% za posledných 6 rokov. Najviac kamier pribudlo v roku 2018, kedy mesto Košice podpísalo zmluvu so spoločnosťou Antik Telecom, s.r.o., na základe ktorej sa táto spoločnosť na vlastné náklady zaviazala vybudovať minimálne 100 nových kamier a osadiť ich na miestach, ktoré boli vytipované mestom Košice v spolupráci s mestskou políciou. V zmluve je uvedené, že mesto Košice za kamery nemuselo platiť, financuje iba spotrebovanú elektrickú energiu.

Aká je cena kamier, ktoré mesto Košice nakúpilo v nedávnej minulosti?

Cena, za ktorú mesto Košice kamery nakupuje sa odvíja hlavne od ich funkcionality, ktorou sú vybavené, samozrejme, nemôžeme zabúdať aj na priebežný rast cien v čase. Posledné kamery, ktoré mesto zakúpilo boli umiestnené na Kováčskej ulici (6.540 eur) a Gudernovej ulici (8.427 eur). V oboch prípadoch sa jedná o otočné kamery. Statická kamera, ktorá je umiestnená na Staničnom námestí, stála mesto Košice 3.386 eur.

Kde sa mestské bezpečnostné kamery nachádzajú?

Tabuľka 2: Umiestnenie bezpečnostných kamier v jednotlivých mestských častiach

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát získaných pomocou infožiadosťi od Mestskej polície mesta Košice, spracované cez: Infograf)

Z priloženej tabuľky 2 môžeme vyčítať, že bezpečnostné kamery sú v rámci mesta rozmiestnené skutočne nerovnomerne. Najviac kamier sa nachádza celkom očakávane v Starom Meste, kde je ich až 92, čo je viac ako tretina všetkých kamier dokopy. O polovicu menej sa ich nachádza v mestskej časti Západ, Naopak najmenej ich je v mestských častiach Sídlisko KVP a Kavečany, kde sa nachádzajú iba 3, resp. 2 mestské kamery. V mestských častiach Barca, Krásna, Lorinčík, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce a Vyšné Opátske sa nenachádza ani jedna mestská bezpečnostná kamera. Štrnásť bezpečnostných kamier monitoruje priestory jednotlivých staníc mestskej polície a neboli zahrnuté do celkového porovnania v tabuľke 2. Niektoré mestské časti si samé prevádzkujú kamerové systémy.

Ak počet kamier v jednotlivých mestských častiach porovnáme s ich rozlohou, najviac kamier na 1 km štvorcový sa nachádza v Džungli, kde to štatisticky vychádza na 23 kamier (jej rozloha je menšia ako 1 km štvorcový - 0,47 km2). Na druhom mieste sa umiestnila mestská časť Staré Mesto s 21 kamerami na štvorcový kilometer a mestská časť Západ s približne 8 kamerami. Najmenej pokryté sú mestské časti Kavečany - 0,2, Sever - 0,35 a Šaca - 0,39 kamery na kilometer štvorcový, v tomto prípade však treba zohľadniť fakt, že sú to zároveň dve najväčšie košické mestské časti a na väčšine svojej rozlohy sú iba málo obývané resp. neobývané. Slabé pokrytie, teda menej ako 1 kamera na kilometer štvorcový, majú aj na Dargovských Hrdinov (0,63) a na Sídlisku Ťahanovce (0,85). Najviac kamier na 1000 obyvateľov sa nachádza v mestskej časti Džungľa, s veľkým odstupom nasleduje mestská časť Staré Mesto. Naopak najmenej kamier na 1000 obyvateľov sa nachádza na vzdialenejších košických sídliskách.

Tabuľka 3: Počet kamier na 1 km štvorcový a na 1000 obyvateľov

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát získaných pomocou infožiadosťi od Mestskej polície mesta Košice, spracované cez: Infograf)

Komu a koľko platíme za prenos či uloženie dát a za servis kamerového systému?

Prenos dát je doplnková služba, ktorú treba platiť, aby sa dáta snímané kamerou dokázali preniesť do úložiska, resp. ich pohľad môže byť zdieľaný napr. pre Mestskú políciu ako živý prenos. Za rok 2019 mesto Košice zaplatilo spoločnostiam Antik Telecom, s.r.o, Sitel, s.r.o. a SWAN, a.s. za prenos dát zo všetkých mestských kamier dokopy 12.067,20€. Prenos dát z jednej kamery sa pohybuje v intervale 30-45€ za rok. Za uloženie dát mesto Košice neplatí externým firmám, ale všetko si vykonáva vo vlastnej réžii.

O servis kamerového systému sa stará spoločnosť GRANTECH, s.r.o., ktorá má s mestom Košice uzatvorenú zmluvu, kde sa dohodla pravidelná údržba kamerového systému ako aj cenník mimoriadnych servisných úkonov. Každý polrok sa vykonáva preventívna prehliadka, ktorá stojí 3.360,48€ s DPH a každý rok sa vykonáva odborná prehliadka, ktorá stojí 3.788,88€ s DPH. V rámci tejto zmluvy sa odsúhlasil aj cenník mimoriadnych servisných úkonov, ktorý je možné nájsť v jej prílohe.

Kým mesto Košice zaplatí za bezpečnostné kamery približne 12.000€ ročne, situácia v mestských častiach je odlišná a zrejme nie všade sú rovnaké podmienky. Uvediem príklad, mestská časť Sídlisko Ťahanovce platí spoločnosti Antik Telecom, s.r.o. mesačne 323,40€ s DPH za elektrickú energiu a prenos dát. Keďže v tejto mestskej časti je celkovo 7 kamier, v prepočte na jednu kameru to vychádza mesačne 46,20€ s DPH. Dokopy za všetky kamery zaplatí mestská časť ročne 3.880,80€ s DPH. Mestská časť Dargovských Hrdinov s rovnakým počtom kamier platí mesačne spoločnosti Antik Telecom, s.r.o. rovných 300 eur(mesačné faktúry sú však iba za 6 kamier).

Výraznejšie rozdiely môžeme nájsť v mestských častiach s podstatne väčším počtom bezpečnostných kamier. Napríklad, mesačná platba Starého mesta je vo výške 378€ s DPH, pričom na jej území je 92 kamier, mestská časť Západ platí 210€ mesačne s DPH a na jej území je 45 kamier. Tieto rozdiely sú spôsobené s najväčšou pravdepodobnosťou práve kvôli zmluve mesta Košice so spomenutou spoločnosťou o vybudovaní viac ako 100 bezpečnostných kamier. Nie všetky mestské kamery do tejto zmluvy spadajú, a preto dochádza k týmto rozdielom, že za elektrickú energiu a prenos dát z kamier, ktoré nie sú dodané v rámci tejto zmluvy, musia platiť mestské časti.

Tabuľka 4: Koľko mesačne platia mestské časti za kamerový systém

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa voľne dostupných dát zo zverejnených faktúr jednotlivých mestských častí za rok 2020, spracované cez: Infograf)

Mestská časť Šaca nemá uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Antik Telecom, s.r.o., ale tieto služby jej zabezpečujú vrátane pripojenia na internet spoločnosti Alternet, s.r.o. a Východoslovenská energetika, a.s. Údaje z mestskej časti Džungľa sa nepodarilo zistiť, pretože táto mestská časť nemá transparentne zverejnené faktúry, ktoré by boli voľne dostupné na internete.

Koľko ľudí sleduje kamerové prenosy v kancelárii?

Mesto Košice zamestnáva na Mestskej polícii mesta Košice celkom 7 ľudí, ktorých pracovnou náplňou je sledovanie kamerových prenosov (v roku 2016 to boli iba 3 zamestnanci). Tí majú k dispozícii prenosy z 227 bezpečnostných kamier, ktoré vlastní mesto Košice. V prípade spáchania trestného činu poskytne mestská polícia kamerový záznam príslušníkom Policajného zboru SR.

Aká je kvalita dát a dokážu kamery nahrávať aj v prípade výpadku prúdu?

Kamerový záznam je v HD kvalite. Dáta z mestských bezpečnostných kamier sú prenášané prostredníctvom vyhradenej internetovej linky s garantovanou rýchlosťou. V prípade, že by došlo k výpadku elektrickej energie, kamery sú schopné istý čas nahrávať ďalej, pretože majú k dispozícii záložný zdroj. Doba ich fungovania však závisí od typu kamery a kapacity jej záložného zdroja.

Záver:

Vzhľadom na relatívne dobré pokrytie centra mesta a jeho širšieho okolia, by sa kamery oplatilo viac umiestňovať na sídliská alebo do okrajových mestských častí, pretože v mnohých z nich sa nenachádza žiadna mestská bezpečnostná kamera. Dôležité je, aby bolo čo najviac verejného priestoru pokrytého čo najmenším počtom kamier. Ich využitie tak bude efektívne a minimalizuje sa duplicitné snímanie územia.

Kamery majú samozrejme aj svojich odporcov, ktorí argumentujú najmä stratou súkromia, tiež tým, že budeme neustále pod drobnohľadom, resp. k riziku úniku dát získaných prostredníctvom bezpečnostných kamier. Treba si uvedomiť, že už dnes nás monitoruje vyše 265 mestských kamier a k tomu aj množstvo súkromných, na ktoré mesto nemá žiaden dosah.

Na druhej strane, ak sa ocitneme v situácii, že niekto poškodil náš majetok (napr. úplne bežná situácia, keď nájdeme poškriabané či "ťuknuté" vozidlo na parkovisku), jedna z prvých vecí, ktoré nám napadnú, je vyžiadať si kamerový záznam z miesta incidentu. Kamery dokážu rovnako ľahko odhaliť aj vandalizmus, fyzické útoky, znečisťovanie životného prostredia či vyhadzovanie nadrozmerného odpadu a podobne. Z toho hľadiska sú bezpečnostné kamery rozhodne prínosom a malo by byť vo verejnom záujme zvyšovať pokrytie priestorov v meste.

Ceny za jednu kameru nie sú príliš vysoké, rovnako ani ich prevádzka (ak sa napoja na mestskú políciu), a preto by si ich mohli dovoliť financovať aj mestské časti, ktoré by tak dokázali efektívne pokrývať verejný priestor. V mnohých prípadoch by tak dokázali predísť zbytočným nákladom, ktoré vzídu z vandalizmu či nedbanlivosti. Kamerové pokrytie má preventívnu funkciu a dokáže ľahko odhaliť páchateľov, ktorým následne bude vyúčtovaná náhrada vzniknutej škody na verejnom (ale aj na súkromnom) majetku, čím sa ušetria verejné zdroje. V neďalekej budúcnosti sa kamery môžu napojiť na AI, ktorá bude schopná oveľa lepšie monitorovať verejný priestor a využitie kamier sa môže výrazne rozšíriť.

Diskusia:

Privítali by ste v meste Košice viac bezpečnostných kamier? Alebo naopak vnímate, že kamerové pokrytie verejných priestorov v Košiciach je dostatočné? Budem rád, ak svoj názor vyjadrite slušnou formou v diskusii pod týmto príspevkom.

Ak sa Vám môj článok páčil, kliknite na "zvýšte karmu" alebo ho zdieľajte a zvýšite tým jeho čítanosť. Ďakujem pekne!