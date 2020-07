Košice majú najdrahšiu zimnú údržbu na 1 kilometer z krajských miest. Prečo je to tak?

Prečo máme v Košiciach najdrahšiu zimnú údržbu na jeden kilometer zo všetkých krajských miest? Kvôli čomu platí mesto Košice od roku 2018 takmer dvojnásobnú sumu za zimnú údržbu oproti predošlej zimnej sezóne?

Mesto Košice sa neslávne preslávilo, keď sa rozhodlo ako jediné okresné mesto vedome neudržiavať všetky chodníky, o ktoré by sa malo v rámci zimnej údržby podľa zákona postarať. Napriek tomuto faktu je zimná údržba v Košiciach najdrahšia zo všetkých krajských miest, ak porovnávame náklady za údržbu jedného kilometru cestných komunikácií. Hoci sú Košice druhé najväčšie mesto na Slovensku, existuje viacero iných miest, kde počet kilometrov ciest a chodníkov, ktoré sú začlenené do zimnej údržby, je väčší, alebo minimálne porovnateľný, ako je to práve v Košiciach. Prečo je teda zimná údržba v Košiciach taká nákladná? To sa pokúsim vysvetliť v nasledujúcich riadkoch. Na úvod si však uveďme, ktoré subjekty vykonávajú zimnú údržbu na území mesta Košice.

Kto každý zabezpečuje zimnú údržbu v Košiciach?

Magistrát mesta Košice (prostredníctvom spoločnosti KOSIT, a.s.)

Mesto Košice zo svojho rozpočtu zabezpečuje kompletnú zimnú údržbu ciest a chodníkov iba v siedmych mestských častiach z 22. Sú to tieto mestské časti: Dargovských Hrdinov, Juh, Nad Jazerom. Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto a Západ. Mesto Košice celkovo vykonáva zimnú údržbu na približne 322 km ciest a 236 km chodníkov. K tomu si ešte potrebujeme prirátať približne 4 km mostných objektov a 60 tisíc metrov štvorcových ručne čistených plôch pozostávajúcich najmä z chodníkov, zastávok MHD, schodov, ostrovčekov na križovatkách či podchodov. Tieto údaje pochádzajú z operačného plánu zimnej údržby v sezóne 2019/2020 Na ktorých cestných komunikáciách vykonáva mesto Košice zimnú údržbu si môžete pozrieť na obrázku 1, kliknutím na tento obrázok budete presmerovaní na interaktívnu mapu obslužnosti, ktorá sa dá detailne priblížiť na každú mestskú časť.

Obr. 1: Mapa obslužnosti ciest a chodníkov spoločnosťou KOSIT, a.s.

(Zdroj: Mapa obslužnosti ciest a chodníkov, ktoré má v správe spoločnosť KOSIT, a.s. Zdroj: www.kosit.sk)

15 mestských častí

Malé mestské časti a Sídlisko KVP si zabezpečujú zimnú údržbu miestnych ciest a chodníkov z vlastného rozpočtu samé alebo externou firmou, mesto Košice im zabezpečuje iba údržbu miestnych ciest, po ktorých premáva MHD. Vyplýva to zo štatútu mesta Košice.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS)

Zimnú údržbu v Košiciach vykonáva aj NDS a to konkrétne na celom mestskom okruhu od Zeleného dvoru až po Šacu, rovnako aj na uliciach Sečovská cesta (I/19) smerujúcej na Michalovce a Osloboditeľov (cesta I/17) smerom na Miškolc. NDS má vlastné strediská správy a údržby, ktoré vykonávajú zimnú a stavebnú údržbu na úsekoch ciest, ktoré má NDS v správe. Jedno z nich sídli v Košiciach na Magnezitárskej ulici.

Košický samosprávny kraj (KSK) na území košických okresov zimnú údržbu nevykonáva.

Koľko stojí zimná údržba v KSK? Košický samosprávny kraj vykonáva zimnú údržbu svojpomocne prostredníctvom nim zriadeného podniku Správa ciest KSK. Celkovo sa stará o 2196 km ciest a za uplynulú zimnú sezónu zaplatil 5,063 mil. €. Cena za jeden km údržby je tak 1152,87 €/km. Zimnú údržbu v kraji vykonáva 298 pracovníkov a 145 mechanizmov.

Na rozdiel od ostatných okresných miest nachádzajúcich sa v Košickom samosprávnom kraji na území 4 košických mestských okresov KSK vôbec nevykonáva zimnú a ani stavebnú údržbu ciest II. a III. triedy. Vzniká tak špecifická situácia, že mesto Košice sa stará aj o niektoré cesty, ktoré sú mimo intravilánu mesta, alebo sa nachádzajú dokonca až za hranicami 4 mestských okresov. Sú nimi napríklad cesta na Jahodnú, ktorú mesto spravuje až po most ponad Ružín (II/547), cesta medzi Krásnou a Košickou Poliankou, spojnica obce Haniska a Ľudvíkovho Dvora alebo cesta z Malej Idy cez Šacu až do Veľkej Idy a pod. Vo všetkých prípadoch sa jedná o dôležité regionálne cesty druhej resp. tretej triedy a je vhodné, aby patrili do správy ciest KSK, ich údržba by tak neúmerne nezaťažovala rozpočet mesta Košice a dostalo by sa im aj lepšej starostlivosti od Správy ciest KSK.

Z čoho sa skladajú náklady na zimnú údržbu v Košiciach?

Najväčšou zložkou sumy za zimnú údržbu sú náklady na pohotovosť, ktoré v Košiciach tvoria vyše 40% celkovej sumy za zimnú údržbu (3,092 mil. €) a platíme za to viac než 1,2 milióna eur. Pre porovnanie, v iných mestách s podobným rozsahom zimnej údržby dokážu za takú sumu zabezpečiť kompletnú zimnú údržbu, v Košiciach sa za 1,2 milióna eur obrazne povedané "ani nenaštartuje pluh" (pozn. iba v 3 porovnávaných slovenských mestách platia za zimnú údržbu viac, ako sa v Košiciach platí za pohotovosť). Z čoho presne sa skladajú náklady, ktoré mesto Košice platí za pohotovosť počas zimnej sezóny, si môžete pozrieť v grafe 1 vpravo.

Graf 1: Náklady na zimnú údržbu celkovo a pohotovosť v Košiciach v sezóne 2019/2020:

(Zdroj: vlastné spracovanie verejne prístupných dát podľa oficiálnych stránok mesta Košice, sumy sú s DPH, dostupné: tu, spracované cez: Infograf)

Na grafe 1 vľavo vidíme, že jadro zimnej údržby - kombinácia strojného a ručného čistenia ciest a chodníkov - tvorí len 56% (konkrétne 1,75 mil. €) vyfakturovanej čiastky. Ručné čistenie sa síce aplikuje na oveľa menšej ploche ako strojné čistenie, no je finančne veľmi nákladné, keďže si vyžaduje väčší počet pracovníkov a najnákladnejšie na zimnej údržbe sú práve mzdové náklady. Ručne sa čistia prevažne schodiská, podchody či ostrovčeky na križovatkách, no v mnohých prípadoch sa musí ručne čistiť aj tam, kde by to za ideálnych podmienok mohol vykonávať stroj: napr. ak vozidlá parkujú neohľaduplne na chodníkoch a mechanizmy ich nedokážu počas čistenia obísť bez toho, aby ich nepoškodili. Tieto detaily vedia zimnú údržbu značne predražiť. Zvyšnú časť nákladov tvoria ostatné činnosti.

Je medziročný nárast ceny za zimnú údržbu adekvátny?

Od prijatia tzv. "chodníkovej" novely v roku 2018 narástla suma za zimnú údržbu v Košiciach v sezóne 2018/2019 oproti predchádzajúcej zime takmer dvojnásobne z 1,7 až na sumu 3,3 milióna eur. Čo sa vlastne vtedy zmenilo, že sa táto suma údržbu takmer zdvojnásobila?

Graf 2: Medziročný nárast nákladov na zimnú údržbu v meste Košice:

(Zdroj: vlastné spracovanie verejne prístupných dát podľa oficiálnych stránok mesta Košice, spracované cez: Infograf)

Počet kilometrov chodníkov, na ktorých mesto Košice má povinnosť vykonávať zimnú údržbu stúpol z pôvodných 120 na 375 kilometrov. Mesto Košice sa však ako jediné okresné mesto rozhodlo vedome neudržiavať 143 kilometrov chodníkov a radšej rozmiestnilo 800 modrých tabuliek. Zmluvne udržiavaných chodníkov je tak iba 232 kilometrov. Počet udržiavaných ciest sa prijatím "chodníkovej" novely nemenil. Je teda dodatočných 112 kilometrov chodníkov naozaj adekvátny dôvod takmer dvojnásobného zvýšenia ceny za zimnú údržbu?

Les typických modrých tabuliek, ktoré vyrástli ako huby po daždi po celých Košiciach. (Lenko photo)

Vďaka prudkému zvýšeniu ceny za zimnú údržbu v roku 2018 (vyše 50% oproti predchádzajúcej zimnej sezóne) máme v súčasnosti najdrahšiu zimnú údržbu na 1 kilometer cestných komunikácií z uvedených miest v grafe 3. Vzhľadom na to by bolo vhodné opätovne vysúťažiť vykonávateľa zimnej údržby. Druhá možnosť je prehodnotiť štatút mesta Košice, aby sa o miestne komunikácie a chodníky starali aj zvyšné mestské časti po vzore malých MČ a Sídliska KVP (ideálne aj s ďalšími kompetenciami) a zimnú údržbu si súťažili samé, čím by sa do verejných obstarávaní mohli zapojiť aj menšie firmy.

Koľko za zimnú údržbu platia košické mestské časti?

Každá mestská časť, ktorá si sama zabezpečuje zimnú údržbu, ju v ostatnej zimnej sezóne vykonala efektívnejšie ako mesto Košice, ak porovnávame náklady na 1 kilometer údržby. Prečo to tak je? Mestské časti môžu vykonávať zimnú údržbu aj svojpomocne, tým že si zakúpia niekoľko multifunkčných vozidiel a začlenia do nej aj pracovníkov úradov, ktorých zamestnávajú. Z toho dôvodu sa im vôbec nemusia navýšiť personálne náklady a týchto pracovníkov dokáže mestská časť využiť aj počas iných ročných období. Dispečerskú rolu počas zimnej údržby vykonáva starosta, resp. nim poverená osoba.

Rovnako aj mestské časti, ktorým vykonáva zimnú údržbu externá firma, ju vykonávajú efektívnejšie ako mesto Košice. Zároveň v týchto mestských častiach neevidujú chodníky, ktoré by boli vylúčené zo zimnej údržby modrými tabuľkami, ako tomu je v mestských častiach, kde zimnú údržbu zabezpečuje mesto Košice. Vo viacerých mestských častiach sa osvedčila spolupráca externej firmy a komunálneho podniku či zainteresovania zamestnancov úradu počas zimnej údržby. Takto napríklad vypomáha s ručne udržiavanými úsekmi Podnik služieb KVP v mestskej časti Sídlisko KVP. Prax ukazuje, že podobne postupujú aj v ďalších mestských častiach. Zimná údržba vo všetkých mestských častiach, ktoré si ju podľa štatútu mesta vykonávajú svojpomocne, stála v uplynulej zimnej sezóne dokopy necelých 145 tisíc eur a pozostávala z údržby približne 144 km ciest a 98 km chodníkov.

Tabuľka 1: Porovnanie nákladov košických MČ na zimnú údržbu v sezóne 2019/2020:

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát z košických MČ vyžiadaných cez infožiadosť, spracované cez: Infograf. Suma za zimnú údržbu v Lorinčíku je za kalendárny rok 2019. Počet kilometrov ciest a chodníkov v MČ Džungľa, Šaca a Krásna je približný, neboli k dispozícii exaktné dáta.)

Najvyššie náklady na kilometer zimnej údržby majú v mestskej časti Kavečany, kde externá firma fakturuje takmer 12 tisíc eur za údržbu necelých 5 kilometrov cestných komunikácii (približne 1 347 €/km). Treba však spomenúť aj kopcovitý terén v Kavečanoch, kde kvôli ich nadmorskej výške trvá zimná sezóna zvyčajne dlhšie ako v iných mestských častiach. Najlacnejšie vychádza zimná údržba v tých mestských častiach, kde si ju vykonávajú vo vlastnej réžii. Nie sú v tom zahrnuté mzdové náklady, pretože ju vykonávajú stáli zamestnanci úradov a nie je možné ich presne vyčísliť.

Graf 3: Náklady slovenských miest na 1 km zimnej údržby

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát z jednotlivých slovenských miest vyžiadaných cez infožiadosť, spracované cez: Infograf)

Koľko stojí zimná údržba v iných mestách?

V tabuľke 2 si môžete pozrieť, koľko stála zimná údržba vo vybraných slovenských mestách. Najlacnejšiu zimnú údržbu z krajských miest má Nitra. Celková zimná údržba ich stojí len cca 250 tisíc eur, jeden kilometer údržby vychádza na približne 207 €. Nižšiu sumu ako 300 €/km zimnej údržby platia aj v Trnave a Trenčíne. Zo všetkých sledovaných miest mali úplne najlacnejšiu zimnú údržbu v meste Brezno (aj celkovo, aj náklady na 1 km údržby).

Najvyššie celkové náklady na zimnú údržbu majú v Bratislave, kde za ostatnú zimnú sezónu zaplatili približne 4,65 milióna €, no napriek tomu za jeden kilometer údržby zaplatili najviac Košičania zo všetkých sledovaných miest, konkrétne 3261,96 €/km. Viac ako tisíc eur za kilometer údržby platili aj v Banskej Bystrici, Bratislave, Zvolene a v Martine. Z vybraných okresných miest za zimnú údržbu najviac platia obyvatelia Zvolena 1389,36 €/km.

Vo všeobecnosti sa dá zo získaných dát skonštatovať, že mestá, ktoré si vykonávajú zimnú údržbu svojpomocne, na ňu minú výrazne menej verejných zdrojov oproti mestám, kde zimnú údržbu vykonáva externá firma. Priemerné náklady svojpomocne vykonanej zimnej údržby na 1 kilometer sú 313,6 €/km. Ak k tomu prirátame aj údaje z miest, kde zimnú údržbu zabezpečuje komunálny podnik, tak priemerné náklady by boli 779,49 €/km. Suma sa navýšila najmä z dôvodu, že v mestách, kde zimnú údržbu zabezpečujú komunálne podniky, už sú konkrétne vyčíslené mzdové náklady. Na druhej strane, ak v sledovanom meste vykonáva zimnú údržbu externá firma, priemerné náklady sú 1412,24 €/km, čo je takmer dvojnásobne viac.

Tabuľka 2: Porovnanie nákladov vybraných miest na zimnú údržbu v sezóne 2019/2020:

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát z vybraných slovenských miest vyžiadaných cez infožiadosť alebo z verejne prístupných zdrojov, spracované cez: Infograf. Údaje o počte km chodníkov a ciest v meste Košice boli mierne navýšené oproti zverejneným údajom: 322 km ciest (+ 4 km mosty), 236 km chodníkov (+ 60.000 m2, ktoré boli zarátané pre chýbajúce údaje o dĺžke ako 60 km v šírke jeden meter - bez toho by bola cena za 1km 3 514€) skladajúcich sa z ručne čistených chodníkov, ostrovčekov na križovatkách, zastávok MHD, peších zón, podchodov.

Získanie a spracovanie údajov: Suma za 1 kilometer zimnej údržby vznikla sčítaním celkového počtu kilometrov chodníkov a dvojnásobného počtu kilometrov ciest (obojsmerná premávka). Rozloha parkovísk nebola zohľadnená vo výpočte. Pri všetkých mestách a mestských častiach sa použila rovnaká metóda výpočtu. Všetky uvedené údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, resp. boli v spolupráci s Pavol Krajči získané prostredníctvom infožiadostí od jednotlivých miest a mestských častí Košíc. Uvedomujem si, že problematika zimnej údržby je obšírnejšia a vstupuje do nej viacero faktorov, ktoré majú vplyv na výslednú sumu a neboli zohľadnené v tejto analýze, ktoré porovnávala výslednú cenu s dĺžkou udržiavaných ciest a chodníkov.

Mesto Košice platí za zimnú údržbu na jeden kilometer najviac zo všetkých krajských miest na Slovensku. Je to spôsobené tým, že v roku 2018 nadobudla "chodníková" novela a mesto sa v tom čase dohodlo so spoločnosťou KOSIT, a.s. na viac ako dvojnásobnom navýšení ceny za zimnú údržbu oproti zimnej sezóne 2017/2018. Podobná suma, vyše 3 milióny eur, bola vyfakturovaná aj za ostatnú zimnú sezónu. Vyššiu celkovú sumu za zimnú údržbu platia iba v hlavnom meste, lenže tam udržiavajú výrazne viac kilometrov ciest a chodníkov ako v Košiciach.

Vzhľadom na to, že mesto Košice platí zo všetkých krajských miest najviac za zimnú údržbu, bolo by vhodné, vzhľadom na poskytnuté údaje z iných slovenských miest, prehodnotiť aktuálny zmluvný vzťah. Mesto by mohlo, buď vyhlásiť nové transparentné výberové konanie, keďže je predpoklad, že verejná súťaž dokáže vygenerovať nižšiu sumu, alebo by mesto Košice mohlo, po vzore iných miest, vykonávať zimnú údržbu vo vlastnej réžii. To sa ukazuje byť pre samosprávy finančne výhodnejšie ako v prípade, že ju zabezpečuje externá firma. A to z toho dôvodu, že mesto by vedelo využiť pracovníkov potrebných na zimnú údržbu na celý rad iných užitočných činností aj v čase, kedy by nesnežilo a nemuselo by tak platiť externej firme 1,2 milióna eur za pohotovosť, ako v uplynulej zimnej sezóne.

Ponúka sa aj ďalšia alternatíva - delegovanie zimnej údržby chodníkov a miestnych ciest na zvyšné mestské časti, ktoré si podľa získaných údajov dokážu lacnejšie zabezpečiť zimnú údržbu ako mesto Košice a zároveň dokážu udržiavať všetky chodníky. Snahou mesta by malo byť aj dohodnúť sa s Košickým samosprávnym krajom, aby cesty 2. a 3. triedy, ktorú sú mimo intravilán mesta Košice, spravoval KSK, čím by sa výrazne uľavilo mestskému rozpočtu nielen v rámci nákladov na zimnú údržbu. Osobne by som si vedel predstaviť aj takú alternatívu, že by sa mesto Košice dohodlo na podmienkach zimnej údržby so Správou ciest KSK a objednalo si ju u nej.